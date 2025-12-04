El Ayuntamiento de Palma aclara que los equipamientos de Gesa no se construirán soterrados y serán edificios en altura

Archivo - Edificio Gesa de Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha matizado este jueves algunos conceptos del concurso de ideas del proyecto de renovación del entorno de Gesa y ha remarcado los equipamientos municipales no serán subterráneos, sino que se ubicarán en edificios en altura.

De esta manera han concretado que las únicas actuaciones que se llevarán a cabo bajo tierra serán el aparcamiento de unas 700 plazas y la conexión con un túnel entre la calle Joan Alcover con el paseo Marítimo, como ha adelantado 'Diario de Mallorca'.

Desde el Consistorio han salido al paso tras la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la que sí dio a entender que habría unas oficinas en el subsuelo del complejo que se ha proyectado.

Por otra parte, han remarcado que la volumetría del edificio de Gesa se respetará al ser un edificio catalogado pero las distintas propuestas que se presenten al concurso de ideas tendrán que ser las que definan los edificios que alberguen estas instalaciones locales.