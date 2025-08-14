El Ayuntamiento de Palma adjudica a Cappuccino la concesión del bar del Casal Solleric

Archivo - Imagen de recurso de la fachada del Casal Solleric - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado a la empresa Cappuccino Borne S.L la concesión del bar del Casal Solleric por un canon de 300.000 euros al año.

Así se ha aprobado este jueves en la Junta de Gobierno extraordinaria, según ha informado la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, en rueda de prensa.

La duración del contrato de la concesión del bar tendrá será de cuatro años, prorrogable cuatro años más. Asimismo, contará con una terraza de 32 metros cuadrados y un aforo total de 69 personas.

Por otro lado, la licitación de la tienda-librería del Casal Solleric quedó desierta y, por tanto, se tendrá que iniciar una nueva licitación.