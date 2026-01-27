El Ayuntamiento de Palma cerrará varios parques y el paseo Sagrera desde este martes por la borrasca 'Joseph'

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma activará desde este martes una serie de medidas preventivas en diferentes espacios públicos del municipio con motivo del paso de la borrasca 'Joseph', como el cierre de parques y el paseo Sagrera.

En concreto, se ha decretado el cierre de los parques de Bellver, Can Terrers y la Ribera desde las 12.00 horas de este martes hasta el jueves por la mañana, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, el paseo Sagrera permanecerá cerrado a partir de las 21.00 horas de este martes hasta el jueves por la mañana, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Estas medidas se aplican en línea con la activación de la alerta amarilla por viento y oleaje decretada por la Agencia Estatal de Meteorología, que permanecerá activa hasta este miércoles a las 12.00 horas.

A partir de este momento, la alerta pasará a nivel naranja y se mantendrá vigente, previsiblemente, hasta las 00.00 horas del jueves. Según las previsiones meteorológicas, durante el martes y el miércoles se registrarán vientos de componente oeste y suroeste, con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora durante la alerta amarilla y que superarán los 45 km/h durante la alerta naranja, sin descartar rachas puntuales de hasta 90 km/h.

En cuanto al estado del mar, el viento de componente oeste provocará marejada en la bahía de Palma, con olas que podrán alcanzar entre los 2,5 y los cuatro metros de altura. El Ayuntamiento de Palma recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencia durante el tiempo que dure el episodio meteorológico.