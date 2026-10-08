El Ayuntamiento de Palma completa la renovación del área de juegos infantiles de la plaza Josep Maria Llompart - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha completado la renovación del pavimento del área de juegos infantiles de la plaza Josep Maria Llompart, en el barrio del Rafal Vell.

El Consistorio ha explicado este jueves en un comunicado que los trabajos han consistido en la retirada y sustitución del pavimento de caucho de la zona de juegos.

La actuación se ha desarrollado sobre una superficie de 85 metros cuadrados y ha contado con un presupuesto aproximado de 8.400 euros.

De forma paralela, en la zona verde del Rafal Vell, a la altura de la calle Joan Estelrich Artigues, también se ha llevado a cabo la instalación de un nuevo juego infantil tipo red, en este caso con un presupuesto de 35.000 euros.