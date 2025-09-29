El Ayuntamiento de Palma detalla su estrategia turística en Boston

El gerente de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar, durante su intervención en la jornada Spain Talks USA. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar, ha participado en la jornada Spain Talks USA celebrada en Boston, organizada por Turespaña y de la que Palma ha formado parte como destino invitado.

Al acto ha asistido también el director de la Oficina Estatal de Turismo (OET) de Nueva York, Magí Castellfort, la directora de Márketing de la Oficina de Turismo de Lanzarote, Paula Muñoz, el director de Expansión del grupo mallorquín Garden Hotel, Miquel Ramis, así como representantes del mundo turístico de la ciudad de Boston, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante su intervención, Homar ha explicado la estrategia turística que ha desarrollado Palma durante estos últimos años y ha destacado el reciente galardón recibido por parte de Lonely Planet como 'Best in Travel 2025'.

En este sentido, el gerente de la Fundació Turisme Palma 365 ha indicado que este reconocimiento posiciona a la capital balear "en el ranking de los mejores destinos de city break".

Igualmente, Homar ha señalado que Palma apuesta por un modelo turístico basado en "la convivencia, el respeto, la calidad y la excelencia", que fomente "relaciones equilibradas" entre residentes y visitantes, y en el que el patrimonio natural y medioambiental, junto a la cultura y la innovación, se consolidan como "señas distintivas del carácter y la personalidad de Palma".

Para aprovechar la participación en las jornadas Spain Talks USA, Homar se ha desplazado a Nueva York para mantener un encuentro con diez medios de comunicación de Estados Unidos, como Daily Mail, Elle, Travel and Leisure, Fodor's Travel, Insider Travel Report y JustLuxe.

En este sentido, el gerente de la fundación ha explicado la "amplia y variada" oferta patrimonial, urbana y gastronómica de que dispone la ciudad todos los meses del año, así como su apuesta por la cultura, que se materializa en la candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031.