El Ayuntamiento de Palma expone en un congreso en Almería sus avances en playas inteligentes y conservación del entorno

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, interviene en el congreso Sun&Blue celebrado en Almería. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha expuesto en el congreso Sun&Blue, celebrado este jueves en Almería, sus avances en materia de playas inteligentes, conservación del entorno y gestión de datos.

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzà, ha sido el representante del Consistorio en el que se considera el foro de mayor repercusión del sur de Europa en relación al turismo y a la economía azul.

La intervención de Bauzà, según ha informado Cort en un comunicado, se ha producido en el contexto de una mesa en la que se ha analizado el alcance real del turismo regenerativo y su aplicabilidad en el caso de los destinos costeros de Europa.

El regidor ha compartido con el resto de ponentes los proyectos que se han realizado a Palma dentro de este ámbito, con la pretensión, según ha afirmado, de "mejorar activamente el entorno urbano y natural, integrando sostenibilidad, innovación y gestión basada en datos para beneficiar a residentes y visitantes".

Se trata, ha proseguido, de "dejar el territorio mejor de lo que nos lo hemos encontrado, recuperando zonas costeras, fomentando la economía azul sostenible mediante las playas inteligentes, y garantizando un entorno saludable y de preservación del patrimonio marino y urbano".

En la mesa, junto a Bauzà, estaban el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero; el gerente del Nàutic Parc-Estació Nàutica Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Jordi Rom, y la directora de Calidad y Sostenibilidad del grupo Blaumar, Nuria Varela.

El coloquio ha sido moderado por la directora de la cátedra de Innovació i Investigació en Turisme Salou-Costa Daurada de la Universitat Rovira i Virgili, Marta Nel·lo.