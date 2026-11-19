El Ayuntamiento de Palma finaliza los trabajos de mejora de la zona deportiva de Son Cladera - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal del Deporte (IME), ha finalizado los trabajos de mejora de la zona deportiva exterior de las pistas de Son Cladera.

La actuación, con una inversión de 9.500 euros, ha permitido renovar diferentes elementos de estas instalaciones para mejorar su funcionalidad y garantizar unas condiciones adecuadas de uso para los usuarios.

En concreto, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se ha repuesto la maquina de estiramientos autopasivos, se ha mejorado la maquina biosaludable y se ha renovado el pavimento de la zona de calistenia.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa H2O2 Sport Global, SL.