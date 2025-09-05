El Ayuntamiento de Palma firma las escrituras para iniciar la construcción de 166 viviendas de alquiler limitado

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, firma las escrituras de los derechos de superficie de las primeras viviendas a precio limitado. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha firmado este viernes ante notario las escrituras públicas de constitución y transmisión de los derechos de superficie para edificar 166 viviendas de alquiler a precio limitado.

Se trata de los inmueblres correspondientes a los lotes 2 y 4 de la primera fase del Plan de Choque de Vivienda impulsado por el Consistorio, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Estas parcelas, situadas en los barrios de Camp Redó y Son Ferragut, fueron adjudicadas el pasado mes de julio a la empresa Locare Arpo 2D para la promoción y gestión de un total de 166 viviendas de alquiler.

La firma oficializa la cesión de los solares y permitirá iniciar próximamente las obras, un avance que Fidalgo ha destacado al afirmar que demuestra que las primeras viviendas del Plan de Choque que se anunciaron "ya son una realidad", mientras ya se trabaja en la segunda fase, tras la aprobación del cambio de uso de siete solares municipales.

"Después de que en las últimas dos legislaturas no se promoviera ni una sola vivienda ni ninguna promoción asequible", este es un paso decisivo que convierte en realidad las primeras 166", ha alegado.

En concreto, el lote 2 corresponde a una finca ubicada en la calle Bisbe Arnau Alberti, en el barrio de Camp Redó, con una superficie de 17.992 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 5.969 metros cuadrados.

Por su parte, el lote 4 está situado en la calle Isabel Villena, 6, en la zona de Son Ferragut, y cuenta con una edificabilidad de 6.837 metros cuadrados.

Las futuras viviendas contarán con entre uno y tres dormitorios, y superficies útiles de entre 45 y 70 metros cuadrados. Las rentas estarán reguladas según los límites establecidos en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Govern y oscilarán entre 600 y 1.000 euros, en función del municipio y el nivel de eficiencia energética.

Además, estas viviendas estarán destinadas en un mínimo del 30% a jóvenes de hasta 35 años, un mínimo del 10% a mayores de 65 años y otro mínimo del 10% a familias monoparentales.

Para poder optar a uno de estos pisos, los solicitantes deberán estar empadronados en Palma al menos cinco años o siete años si proceden de otros municipios de Baleares.

Por otro lado, cabe destacar que, junto con la firma de las escrituras, se ha incorporado una adenda que "refuerza la transparencia en la gestión de las promociones adjudicadas".

Entre las principales garantías recogidas, se fija que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria y no podrá repercutirse a los arrendatarios.

Asimismo, la empresa deberá justificar ante el Ayuntamiento todos los gastos que puedan trasladarse a los inquilinos, al presentar presupuestos anuales detallados y, una vez iniciado el arrendamiento, informes económicos supervisados por los servicios técnicos municipales.

Los gastos de mantenimiento y servicios comunes deberán estar claramente detallados y reflejados por escrito en cada contrato, con un importe fijado al momento de la firma.

"Con la firma de esta adenda se evidencia el compromiso social de la empresa adjudicataria con la ciudad, a la que se quiere agradecer su predisposición a la hora de aclarar cualquier duda relacionada con la gestión de las promociones, en un ejercicio de transparencia que desmiente cualquier insinuación de irregularidad vertida sobre esta licitación", ha destacado Fidalgo.