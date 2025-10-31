El Ayuntamiento de Palma homenajea la figura de San Alonso Rodríguez colgando su imagen en la fachada de Cort

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, el provincial de la Compañía de Jesús en España, Enric Puigrós, y el director general del colegio Nuestra Señora de Montesión, Carlos González, frente a Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha homenajeado la figura de San Alonso Rodríguez, patrón de Mallorca y símbolo de la Compañía de Jesús, colgando su imagen en la fachada de Cort.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, el provincial de la Compañía de Jesús en España, Enric Puigrós, y el director general del colegio Nuestra Señora de Montesión, Carlos González, han participado este viernes en un acto institucional para recordar el 408 aniversario de la muerte del santo.

El encuentro, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ha finalizado con una fotografía ante la imagen de San Alonso en la fachada del edificio consistorial, la cual representa el milagro realizado en el castillo de Bellver.

San Alonso Martínez, considerado un personaje fundamental en la historia de la comunidad jesuita, nació en Segovia en 1533 y después de quedar viudo decidió tomar los hábitos religiosos.

Sus superiores le destinaron a Mallorca, donde ejerció como portero del colegio de los Jesuitas de Montesión y murió el 31 de octubre de 1617 en Palma. Fue beatificado el 15 de julio de 1825 por León XII y fue canonizado por León XIII el 15 de enero de 1888. Sus reliquias reposan en Mallorca.

Con este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento de Palma busca "recuperar las tradiciones ligadas a la evolución de la ciudad como comunidad en el transcurso de la historia honrando a sus figuras más destacadas".