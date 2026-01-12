El Ayuntamiento de Palma instala juegos biosaludables y un espacio de calistenia en el parque Krekovic

Parque Krekovic - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha instalado nuevos juegos biosaludables y un espacio de calistenia en el parque Krekovic, donde también se ha reforzado el alumbrado.

Las actuaciones han supuesto una inversión de cerca de 100.000 euros y se enmarcan en la renovación integral de este parque, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por una parte, se han instalado cuatro juegos biosaludables con el objetivo de fomentar la actividad física y el bienestar de los usuarios, así como un espacio de calistenia, con inversiones de 14.000 y 23.000 euros, respectivamente.

También se ha reforzado la iluminación del parque, en concreto, con nuevos puntos de luz LED, resistentes a la humedad, el salitre, el polvo y el uso diario. Así, se ha logrado una distribución más homogénea y eficiente de la luz, ha destacado el Ayuntamiento.

A estas actuaciones se suman otras realizadas anteriormente como la reparación de muros de marés y la instalación de las mesas de picnic. También se instalaron una canasta y carteles informativos y se repusieron árboles y plantas.