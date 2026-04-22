El Ayuntamiento de Palma invertirá cerca de 2,7 millones de euros en construir el casal de barrio de Es Pil·larí

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde al proyecto básico para la construcción de un casal de barrio en es Pil·larí, para el que se destinarán alrededor de 2,7 millones de euros y sus obras arrancarán en 2027.

La portavoz del Ayuntamiento y regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, ha informado de esta actuación, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

La infraestructura contará con una superficie de 512 metros cuadrados en una sola planta, se ubicará en el cruce de las calles Falcó con camino de la Muntanya y el plazo previsto para terminar el edificio será de casi dos años.