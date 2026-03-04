El Ayuntamiento de Palma invertirá más de 780.000 euros en reformar los 'casals de barri' de Establiments y Can Pastilla

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá más de 780.000 euros en reformar los 'casals de barri' de Establiments y de Can Pastilla.

En la Junta de Gobierno celebrada este miércoles se ha aprobado de forma inicial el proyecto básico, de ejecución y de actividades del primero, que se ubicará en el edificio que antiguamente albergaba la biblioteca, y el expediente de contratación del proyecto de obras para la rehabilitación del segundo.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha explicado en una rueda de prensa que el 'casal de barri' de Establiments se someterá a una renovación integral y a una redistribución de los espacios para adaptarlo a la normativa en materia de accesibilidad.

Están previstos refuerzos en la cimentación, la sustitución parcial del forjado, la construcción de una nueva escalera, la mejora de los elementos envolventes y la sustitución de la cubierta.

El presupuesto estimado de estas actuaciones es de 329.000 euros y las obras podrían empezar a finales de este 2026. El 'casal de barri' estará ubicado en la plaza de la Inmaculada, que también será objeto de renovación.

El de Can Pastilla, por su parte, tendrá un presupuesto base de licitación de 454.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El objetivo de las obras será adecuar el inmueble para que pueda ser destinado a usos sociculturales con una mejora de su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia.

Se renovarán las instalaciones, se mejorarán las condiciones térmicas y se reorganizarán los accesos y los baños para garantizar su accesibilidad universal.

También se adecuara el espacio exterior, actualmente dedicado al aparcamiento de vehículos, para que se puedan celebrar actividades deportivas y al aire libre.

PARQUE DE VORAMAR

La Junta de Gobierno también ha aprobado de forma inicial el proyecto de reforma del parque de Voramar y de reurbanización de las calles Nostra Senyora de Lourdes, Escocia e Irlanda y del camino de Son Toells.

El presupuesto base de la licitación será de 827.000 euros y se estima que los trabajos empiecen durante el tercer trimestre de este 2026.

El proyecto, según Celeste, contempla la mejora y la reparación de pavimentos, la adecuación de la accesibilidad viaria y peatonal, la renovación de la red de drenaje o la instalación de juegos infantiles en el parque.

DISPUTA POR EL IBI DEL METROPOLITAN

El equipo de gobierno municipal también ha decidido desestimar la modificación de la escritura de compraventa de los inmuebles del antiguo cine Metropolitan, donde el Ayuntamiento tiene previsto habilitar un centro multiservicios.

Esta decisión, ha explicado la regidora, se debe a una "controversia" entre el Cort y los antiguos propietarios del edificio acerca de quién debía pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) correspondientes al mes de marzo de 2025.

Aunque inicialmente acordaron abonarlo a medias, finalmente se ha determinado que eso es "técnicamente imposible", pues el impuesto debe pagarlo quien tenga en propiedad el inmueble en el momento en el que llega la factura.

"No se podía incluir en la escritura de compraventa y el Ayuntamiento no puede hacerlo", ha aseverado la portavoz. La cantidad sobre la que existe esta discordia ronda los 8.000 euros.