El Ayuntamiento de Palma presenta el Día de la Peste

Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 8 enero 2026 19:01
PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este jueves las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de la Peste.

Ha sido en un acto celebrado la tarde de este jueves en la sede del Consistorio y al que han acudido los regidores de Cultura, Javier Bonet, y Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

También han estado presentes representantes de la Obreria de Sant Sebastià y las cofradías de Semana Santa de Palma.

