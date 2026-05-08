El Ayuntamiento de Palma realiza una jornada sobre inteligencia artificial aplicada a los servicios municipales

Jornadas de inteligencia atificial en el Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha realizado este viernes una jornada interna de inteligencia artificial (IA) para impulsar el uso de esta tecnología en los servicios municipales.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la jornada, celebrada en el 'Espai 22' de PalmaActiva, ha servido para compartir las experiencias de otros municipios en el uso de la IA y la hoja de ruta en materia de estas herramientas.

La sesión, impulsada por el área de Innovación y Distrito Digital, se ha orientado a prever los próximos pasos en la implantación de esta tecnología y, además, se han expuesto las líneas estratégicas para su implantación progresiva.

Uno de los bloques centrales de la jornada ha sido la presentación de demostraciones funcionales de inteligencia artificial (SINT), con muestras en tiempo real de su aplicación a diferentes ámbitos de la gestión pública, como los trámites administrativos, las ordenanzas, el turismo, los eventos, el comercio o el agente tutor, para lo que se han mostrado casos reales de su uso.