El Ayuntamiento de Palma se reunirá con la concesionaria de los quioscos para pedir explicaciones por su cierre

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma se reunirá este jueves con la empresa concesionaria de los cinco quioscos de Palma para pedirle explicaciones por su reciente cierre.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha reprochado a la mercantil que no les haya comunicado directamente a ellos su intención de poner fin a la explotación de estos espacios de titularidad municipal.

"La única información que tiene el Ayuntamiento por parte de la concesionaria es a través de la prensa. Nos parece absolutamente fuera de lugar que tengamos que ser nosotros quienes tengamos que avisarles de que nos tenemos que sentar a hablar", ha reprochado la regidora.

La previsión, ha anunciado, es que la reunión del Consistorio con los representantes de la empresa tenga lugar a lo largo de este próximo jueves. "Y a partir de ahí nosotros les explicaremos cuáles son las reglas del juego", ha apostillado.

"No acaban de entender que esto no es un establecimiento privado que uno decide abrir o cerrar cuando quiere, esto es una concesión pública sometida a unas normas. Y si no se cumple, está sometida a unas penalizaciones", ha advertido.

El canon con el que salieron los quioscos a licitación, ha defendido, fue "más que razonable" y permitía que estos se pudieran "gestionar bien".

"Una empresa hizo una oferta cuatro veces por encima, reventando el sistema, para conseguir esos objetivos. La mesa de contratación dio luz verde, y ahora dicen, por la prensa, que no lo pueden sostener. ¿Qué esperaban? ¿Cuál es el proyecto que tenían?", se ha preguntado.

Fue hace poco más de un año cuando la Junta de Gobierno adjudicó a la empresa Kemfactory la explotación de los cinco quioscos con un canon anual de 80.000 euros.