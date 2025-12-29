El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a sus 64 trabajadores y funcionarios jubilados en 2025

Acto de homenaje a los 64 trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Palma jubilados este 2025. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha rendido homenaje a sus 64 funcionarios y trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de 2025.
Ha sido en un acto celebrado este lunes en el salón de plenos, presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y que ha dado inicio a la programación de la Festa de l'Estendard.
Los trabajadores y funcionarios jubilados han recibido un reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional al servicio de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha destacado su "trabajo extraordinario" y les ha deseado una jubilación "larga y provechosa".
A continuación se ha hecho entrega a los homenajeados de un diploma conmemorativo y de unas litografías diseñadas por los artistas Menéndez Rojas y Félix Coll.
Para cerrar el acto, Martínez ha expresado su agradecimiento a los trabajadores jubilados por la "dedicación y compromiso" demostrados a lo largo de su trayectoria profesional.
"Ninguna administración podría sacar adelante sus proyectos ni atender adecuadamente a la ciudadanía sin la aportación de sus funcionarios y trabajadores", ha subrayado.
El alcalde ha deseado a los jubilados una nueva etapa llena de "salud, alegría y felicidad", así como unas felices fiestas y un próspero año 2026.