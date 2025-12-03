El Ayuntamiento de Palma teje alianzas con multinacionales y plataformas de innovación en Silicon Valley

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en Silicon Valley. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha tejido alianzas con empresas multinacionales y plataformas de innovación durante la visita de una delegación mallorquina al entorno de Silicon Valley (San Francisco, California).

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, ha firmado este miércoles un protocolo de colaboración con Palo Alto Networks, una compañía norteamericana especializada en ciberseguridad y enfocada en el sector de las administraciones públicas.

Con la rúbrica de este acuerdo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, se prevé sentar las bases para desarrollar iniciativas conjuntas en los campos de la transformación tecnológica, la innovación y la seguridad digital.

Entre las acciones concretas que contempla el pacto destacan la organización de campañas y talleres dirigidos a ciudadanos y empresas para fortalecer el grado de concienciación y formación en el terreno de la ciberseguridad o la puesta en marcha de eventos especializados con la participación de expertos internacionales con el fin de fomentar el intercambio de conocimiento.

También la creación de programas de capacitación en ciberseguridad y tecnologías emergentes con el objetivo de impulsar el talento y el empleo y la promoción de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico surgidos de las sinergias con el sector privado y el ámbito académico.

Aunque el protocolo no implica ningún tipo de compromiso económico vinculante, sí plantea una alianza estratégica con la que "posicionar a Palma como un polo de innovación y seguridad digital en el área del Mediterráneo".

"Marca un punto de inflexión en la estrategia de innovación del gobierno municipal para avanzar hacia un modelo de ciudad más segura, tecnológica y competitiva", ha dicho Bauzá.

La firma oficial ha tenido lugar en las instalaciones de Palo Alto Networks, donde la delegación del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca que estos días está participando en un conjunto de actos institucionales en diversas localidades californianas, ha sido recibida por los directivos de la empresa.

Ha estado presente, por ejemplo, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Bruce Byrd.

UNA PLATAFORMA GLOBAL

Además, ha indicado el Consistorio en otro comunicado, la plataforma global de innovación Plug and Play ha manifestado su compromiso con el proyecto Palma Culture & Innovation Bay.

Ha sido en el transcurso del acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la empresa, situadas en Sunnyvale, también en el entorno de Silicon Valley. En él, además de Bauzà y Galmés, ha estado presente el cónsul general de España en San Francisco, Carlos Medina.

Durante el encuentro, el regidor ha pronunciado una conferencia destinada a exponer ante inversores y miembros de la Cámara de Comercio los principales aspectos de Palma Culture & Innovation Bay, que ha definido como "un gran proyecto de ciudad que favorecerá la transformación urbana de Palma, además de constituir una oportunidad única para el impulso de la economía del conocimiento desde diversos campos".

También ha defendido que esta iniciativa representa "una actuación estratégica que generará un ecosistema donde la innovación, la sostenibilidad, la economía azul, la transición energética, la investigación científica y la vivienda se configurarán en los ejes de referencia".

Bauzá ha subrayado que la alianza con una plataforma de dimensión internacional como Plug and Play "supone un paso decisivo para posicionar a Palma como hub de innovación del Mediterráneo, facilitando la conexión con el ecosistema emprendedor de Silicon Valley y generando nuevas oportunidades dirigidas a startups, empresas y talento local".

Por otro lado, durante el acto la plataforma ha hecho efectiva su adhesión a la candidatura Palma 2031. Para el responsable municipal, este apoyo pone de manifiesto que la iniciativa "interesa a todo el mundo porque constituye un ejemplo de modernidad e innovación".