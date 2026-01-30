El Ayuntamiento de Pollença da el primer paso para modificar su normativa urbanística y proteger el litoral de Formentor

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Formentor, en Mallorca. AETIB 20/1/2022 - AETIB - Archivo

PALMA 30 Ene.

El pleno del Ayuntamiento de Pollença ha aprobado de forma inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proteger el litoral de la zona de Formentor.

Esta modificación del planeamiento urbanístico, ha informado el Consistorio, pretende velar por el frente marítimo evitando la implantación de construcciones y reduciendo barreras visuales que creen impactos negativos en el paisaje.

También busca dotar de servicios urbanos e infraestructuras a la zona y fortalecer la estructura de espacios públicos de Formentor a través de viales y zonas verdes.

La modificación de la normativa, que deberá ser aprobada de forma definitiva por el pleno, llega después de que finalizara la suspensión de licencias urbanísticas durante el periodo de un año que el Ayuntamiento de Pollença decretó en enero de 2025.

El objetivo de esa medida, que recibió diez votos a favor --PSIB y MÉS per Pollença-- y cuatro abstenciones --Tots per Pollença-El PI, PP y UMP--, era preservar Formentor mientras se elaboraba este nuevo planeamiento urbanístico.

Según explicó entonces el alcalde, Martí March, el planeamiento de Formentor data de 1990, por lo que "no es adecuado" y es necesario hacer uno nuevo que dé respuesta "a situaciones que ahora están estancadas".

"Queremos conservar Formentor y queremos que quede para las próximas generaciones. Es necesario, ahora que se habla tanto de otro modelo turístico y todos estamos de acuerdo en que las masificaciones no son buenas y en que necesitamos alguna manera de preservar lo que tenemos", subrayó el socialista.