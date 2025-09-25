El Ayuntamiento de sa Pobla reclama una reunión con el Govern para conocer el nuevo trazado del tren hasta Alcúdia

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, reunido con el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y otros representantes de los grupos municipales para hablar sobre la línea de tren Palma-Alcúdia, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de sa Pobla ha reclamado una reunión con la Dirección General de Movilidad del Govern para conocer de primera mano la nueva opción de trazado del proyecto del tren Sa Pobla-Alcúdia, que ha transcendido recientemente a través de los medios de comunicación y que "no aparece recogida en el estudio informativo".

Esta nueva alternativa, presentada recientemente en una reunión entre la Dirección General de Movilidad y representantes de la plataforma ciudadana Salvem sa Marjal, plantea la posibilidad de un tranvía que discurriría por la ronda de sa Pobla, en superficie o sepultado.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha pedido una reunión para obtener información "oficial y detallada" sobre esta nueva propuesta, puesto que hasta hoy "no se ha recibido ninguna comunicación formal", ni se ha trasladado al Consistorio "por ninguna vía institucional".