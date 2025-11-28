El Ayuntamiento suspende la actividad del Coliseo Balear por el incumplimiento de la normativa

Archivo - Coliseo Balear - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha decretado a suspensión temporal de todas las actividades musicales y recreativas del Coliseo Balear por el incumplimiento de la normativa municipal.

La Patrulla Verde de la Policía Local ha realizado distintos controles en los que se ha constatado que se incumplía la normativa, según ha informado Cort. Así, se han levantado las correspondientes actas y se han iniciado los procedimientos sancionadores oportunos.

De este modo, se ha suspendido la actividad de forma temporal hasta que los responsables presenten un estudio acústico completo y que este sea valorado favorablemente por los técnicos municipales.

La medida, han explicado desde el Consistorio, se mantendrá vigente hasta que se acrediten las medidas correctoras necesarias.