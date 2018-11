'Back for Good' de Spengler consigue el Premio a la Mejor Película del Evolution! Mallorca International Film Festival

Publicado 31/10/2018 23:30:34 CET

'Back for Good', ópera primera de la directora alemana Mia Spengler se ha alzado esta noche con el Premio a la Mejor Película en la VIIª edición de Evolution! Mallorca International Film Festival (Emiff).

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, el jurado del certamen de cine independiente de Palma ha valorado el aplaudido largometraje estrenado en la sección Perspektive Deutsches Kino en la pasada edición de la Berlinale, "por el logro de su directora al conseguir momentos de puro cine en una historia que trata lo superficial en la vida para llevar al espectador a lo más profundo y oscuro de su personaje principal".

El cineasta David Victori ha tenido la responsabilidad de decidir en este apartado, que también ha distinguido con una mención especial a la producción francesa 'M', de Sara Forestier, por "su idea original y el sobresaliente trabajo de su directora y protagonista, especialmente en la creación y ejecución de su personaje principal".

Redouanne Harjane, por su interpretación en la película 'M', ha sido galardonado con el premio al Mejor Actor de largometraje, mientras que la intérprete francesa Sara Forestier se ha hecho con el premio a la Mejor Actriz por su papel protagonista en el film que ella misma dirige y que le ha valido el premio a su compañero de reparto.

El Premio al Mejor Cortometraje ha sido para 'Shadow Animals', una narración firmada por el director Jerry Carlsson.

El jurado de la sección, integrado por la actriz y directora Laura de la Isla y el también actor Peter Vives, ha resaltado "la facultad del cineasta sueco para crear una historia original e inédita, que no deja indiferente al espectador".

La película suiza 'Facing Mecca', de Joel Jent, ha recibido una mención especial en esta sección por "su capacidad de reflejar la convivencia social y cultural en la Europa actual, en la línea con la misión del festival".

'Background', una historia en formato de comedia romántica dirigida y producida por Toni Bestard, y 'The Most Beatiful Hell i Know', cinta de Cesc Mulet y el fotógrafo Pep Bonet que muestra la crudeza de la desigualdad en el Hospital pediátrico St. Joseph de Bededja, han sido galardonados respectivamente como Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Documental en el apartado de producciones con sello cinematográfico Made in Baleares.

El actor, director y productor Hus Miller ha actuado de jurado en esta categoría, que el año pasado distinguió los trabajos 'My daugther's things', de Bernardo Arzayus y 'Kyoko', cortometraje documental de Marcos Cabotá y Joan Bover candidato a las nominaciones de los próximos premios Goya.

El Premio Evolutionary Island ha recaído este año en el trabajo de Line Hadsbjerg 'Out of Plastic', un documental que explora en las amplias e importantes implicaciones de la contaminación plástica en el Mediterráneo.

La Galería Gerhard Braun, ubicada en pleno centro de la capital de Mallorca, ha acogido la ceremonia de clausura del VII Emiff, que con la entrega de premios cierra siete días de programa en los que se han proyectado 104 películas de 23 nacionalidades con la misión de Unir Personas (Bridging Cultures-Bridging People).

Durante la ceremonia, la fundadora y directora del festival, Sandra Seeling Lipski, también ha entregado el Premio Evolutionary Award al director danés Tobias Lindholm.

El jurado de este apartado formado por los realizadores de documentales Marta Hierro y Nofre Moyà ha reconocido "la impecable estructura, el acertado guión y la forma de transmitir una realidad silenciada".

Moyà y Hierro también han hecho una mención especial al trabajo de Xiana do Teixeiro, 'All the Women i Know' ('Todas las mujeres que conozco'), "por su arriesgada puesta en escena y por sacar a la luz un tabú que afecta a la mitad de la población en el mundo".

'Globalizing Beauty', de la directora alemana Sonja Keler, ha sido distinguida con el Premio al Mejor Cortometraje Documental Internacional, por "su poesía visual y por saber reflejar la falta de identidad de la sociedad del siglo XXI".

Por su parte, la producción suiza 'Travelogue Tel Aviv', de Samuel Patthey ha recibido la mención especial del jurado formado por Lourdes Vives y Joan Bover "por su originalidad y por conseguir atraparnos desde el primer momento en la atmósfera de una ciudad como Tel Aviv".

La nómina de galardonados la completan 'Hoissuru', un trabajo del director mallorquín Armand Rovira que se ha adjudicado el Premio al Mejor Cortometraje Experimental, y Stereo, el proyecto del director sueco Jesper Skoublling, que se ha hecho con el Premio al Mejor Vídeo Musical.

El jurado de esta sección, formado por la actriz, música y polifacética artista Clara Ingold y el periodista cultural Nacho Jiménez, también han hecho una mención especial al videoclip Be Brave, del estadounidense Dominic Mercurio.

En el apartado de Mejor Guión, el certamen ha distinguido a la estadounidense Tara Lynn Orr, por 'The Fledgling', mientras que el Premio al Mejor Cortometraje de Realidad Virtual ha recaído en 'God is One', del director sueco Michael Wall.