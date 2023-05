En Baleares, con el 71,53% escrutado, el PP obtiene 25 escaños, el PSIB 17 y Vox 8

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

En Baleares, con el 71,53 por ciento escrutado, el PP obtendría 25 escaños en el Parlament balear, seguido del PSIB con 17 parlamentarios, Vox, con 8 parlamentarios, y MÉS per Mallorca, con 4.

A continuación se situaría Unidas Podemos con 2, Més per Menorca, también con 2, y Gent per Formentera-PSIB, con 1. Según estos datos provisionales, ni el PI, ni Ciudadanos obtendría representación parlamentaria.

En las elecciones de 2019, el PSIB obtuvo 19 escaños; el PP, 16; mientras que Unidas Podemos logró seis diputados; Ciudadanos, cinco; Més per Mallorca, cuatro; tres tanto Vox como PI; Més per Menorca logró dos escaños y Gent per Formentera, uno.

Los resultados, con el 71,53% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'23 VOT'23 %'23 ESC'19 VOT'19 %'19 PP 25 114.169 36,26 16 95.295 22,19 PSIB-PSOE 17 83.660 26,57 19 117.480 27,36 VOX 8 44.628 14,17 3 34.871 8,12 MÉS 4 26.518 8,42 4 39.415 9,18 EUIB-PODEMOS 2 13.940 4,42 6 41.824 9,74 MXME 2 3.713 1,17 2 6.048 1,4 GXF_+_PSIB-PSO 1 305 0,09 - - - GxF+PSIB-PSOE+ 0 - - 1 2.036 0,47 EL_PI 0 11.446 3,63 3 31.348 7,3 Cs 0 4.348 1,38 5 42.519 9,9



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: