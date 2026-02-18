Baleares acogerá unas jornadas para formar a docentes en la prevención de la radicalización del terrorismo - CAIB

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades celebrará los próximos 13 y 14 de marzo unas jornadas de formación para docentes en la prevención de la radicalización del terrorismo.

La actividad, bajo el título 'Cuando educar es proteger. Jornadas de formación docente de Memoria y Prevención del terrorismo', va dirigida a docentes de educación primaria, secundaria, formación profesional, personas adultas y enseñanzas de régimen especial de Baleares.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, el objetivo es sensibilizar al profesorado, proporcionar indicadores para detectar procesos de radicalización y ofrecer herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en el aula.

La formación tendrá una duración de ocho horas y se hará de forma presencial en Mallorca y por videoconferencia en Menorca, Eivissa y Formentera. La inscripción estará abierta hasta el 8 de marzo.

El programa contará con representantes del Ministerio del Interior, del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y testimonios de víctimas educadoras, así como docentes y expertos que aportarán recursos pedagógicos para trabajar la convivencia y la prevención de la violencia con el alumnado.