Baleares afronta una última semana de noviembre con bajada de las temperaturas, viento fuerte y olas de hasta 4 metros

Archivo - Oleaje en la costa en Mallorca, en una foto de archivo.

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para esta semana una bajada de las temperaturas, especialmente de las mínimas, momentos con rachas de viento fuertes y olas de hasta 4 metros en la costa de Menorca y el norte de Mallorca.

El portavoz adjunto de Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha indicado que para este martes, en el norte de Mallorca, aún se mantiene la posibilidad de lluvias, tormentas e incluso algo de granizo pero en el resto de la isla es que el cielo esté poco nublado.

El viento soplará de componente norte con intervalos fuertes, de hecho ya se han registrado rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Cabrera, 50 km/h en Ibiza y en la Serra de Alfàbia han llegado hasta los 80 km/h.

En las zonas costeras de todas las islas se ha activado el aviso amarillo por oleaje, ya que podrían alcanzar hasta los tres o cuatro metros, que se retirará a lo largo del día excepto en Menorca donde se mantendrá.

Gili ha avanzado que este miércoles persistirán los intervalos de nubes con posibilidad de ver alguna lluvia acompañada de tormenta y un poco de granizo pero será el día en el que llegará una bajada "importante" de las temperaturas.

Esto se notará durante la noche, ya que esta pasada madrugada se han rondado los 15ºC de mínima en muchos puntos de las islas y la noche del miércoles al jueves se moverán en valores de entre 2 y 8ºC. Las máximas no sufrirán tantos cambios y oscilarán entre los 12 y los 16ºC.

Los avisos por fenómenos costeros se mantendrán en todas las islas y tanto en Menorca, como en el norte de Mallorca las olas podrían superar los cuatro metros de altura.

El jueves seguirían los intervalos de nubes con lluvias "débiles y ocasionales". El viento seguirá soplando fuerte de tramontana en Menorca con ráfagas de entre 50 y 70 km/h.

Las temperaturas mínimas descenderían aún más y en el sur de Mallorca podrían llegar a los 0 o -1ºC, con probabilidad de helar durante la noche. Las máximas no variarían.

Los avisos costeros continuarían activos en las islas por olas de hasta tres metros, excepto en Menorca y norte de Mallorca que podrían ser de más de cuatro metros --en aviso naranja--.

El viernes persistiría el mismo tiempo nuboso en Menorca y el norte de Mallorca, sin descartar alguna lluvia "ocasional" pero que se reduciría a lo largo del día y en el resto del archipiélago "cielo poco nublado".

El viento empezará el día de componente norte entre flojo y moderado pero rolará a poniente, lo que hará subir las temperaturas máximas hasta los 15 o 19ºC. En este caso las mínimas subirían algunos grados y desaparecería la posibilidad de heladas.

El fin de semana arrancaría con temperaturas suaves el sábado y nubes altas pero sin lluvias y ya el domingo llegaría un frente frío, acompañado de precipitaciones "ocasionales" pero "generalizadas".