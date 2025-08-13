Baleares amplía en 2,3 millones las ayudas para innovación en pymes.

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliará en 2,3 millones de euros la convocatoria de subvenciones para impulsar la innovación y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.

El gran número de proyectos presentados superó los 3,7 millones de euros presupuestados inicialmente y por ello la Dirección General de Innovación y Transformación Digital ampliará el montante total de la convocatoria para financiar todas las propuestas que cumplían las condiciones para conseguir las ayudas, según ha indicado en una nota de prensa la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

De este modo, el importe total de la convocatoria alcanza los cinco millones de euros. Cabe recordar que esta convocatoria de subvenciones no se llevaba a cabo desde hace siete años.

La convocatoria está organizada en seis programas, con varias líneas que han registrado un total de 75 proyectos con todos los requisitos aprobados.

El Programa I, de mejora de la capacidad de innovación de las pymes, ha recibido tres solicitudes en la línea 1.1 de certificación de proyectos de I+D+I, y dos proyectos en la línea 1.2 de servicios de apoyo a la innovación.

En el programa II, destinado a la creación de agrupaciones empresariales innovadoras (AEI), han sido aprobadas tres solicitudes, lo que permite aumentar el número de clústeres y seguir dando pasos para dinamizar el tejido productivo.

En el programa III, de digitalización en la gestión empresarial y marketing digital, siguen adelante 19 proyectos.

El cuarto programa, de aceleración e innovación abierta, cuenta con dos líneas: la 4.1 de pymes con iniciativas disruptivas, donde se han aprobado 14 propuestas, y la 4.2, de servicios de apoyo a las PYME especializadas en entornos inmersivos, donde se registran dos proyectos.

En el programa V, de organización de eventos relacionados con la innovación, se financiarán diez proyectos. Y finalmente, en el programa VI para inversión en innovación, entran 22 propuestas.

Las ayudas están cofinanciadas con fondos europeos FEDER y se extienden hasta 2028. Además, se enmarcan dentro de la Estrategia Regional de Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de Baleares para el periodo 2021-2027.

"Estas ayudas, que no se ofrecían a las pymes baleares desde hace siete años, reflejan el compromiso firme del Govern con la transformación del modelo económico, un proceso en el que la innovación y la tecnología deben ser pilares fundamentales. La condición insular presenta retos específicos para nuestras empresas, por lo que es básico fortalecer su competitividad si queremos alcanzar un desarrollo económico sostenible y mejorar el bienestar social", ha señalado el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.