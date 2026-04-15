Baleares arranca el primer trimestre del año como la comunidad con el precio de la vivienda más alto, según un estudio

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha sido en el primer trimestre de 2026 la comunidad autónoma con el precio de la vivienda más elevado del país, con 3.439 euros por metro cuadrado (euros/m2) de media, según Gesvalt Transacciones.

La empresa ha publicado este miércoles su informe de vivienda correspondiente a los tres primeros meses del año, en los que Baleares ha registrado una subida del 9,5% del precio en comparación con el mismo periodo de 2025.

El archipiélago se mantiene por encima de la media estatal, situada en 2.012 euros/m2, aunque experimentando un incremento inferior a la media nacional (16,4%).

En este sentido, Baleares arranca 2026 como la comunidad con el precio de la vivienda más alto del país, después de haber liderado este indicador durante todo 2025.

Ante esta situación, adquirir una vivienda estándar de 90 metros cuadrados en Baleares requiere de una inversión media de 309.510 euros, frente a los 282.600 euros para una vivienda de características similares en el mismo periodo de 2025. Así, comprar una casa en Baleares cuesta hoy 26.910 euros más.

En lo que respecta al mercado del alquiler, Baleares supera los 20 euros/m2 al mes, con una subida interanual del 6,5%. En términos de precios, los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos.

Por otro lado, Palma se sitúa como la tercera capital de provincia con el precio de compra de vivienda más elevado, alcanzando los 3.407 euros/m2.