Baleares y Canarias refuerzan su cooperación para impulsar el sector primario en territorios insulares

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern de Baleares, Joan Simonet, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. - GOIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias, Narvay Quintero, han iniciado este jueves en Mallorca una agenda conjunta de trabajo para reforzar la cooperación entre ambos territorios insulares y avanzar en soluciones compartidas para el sector primario.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, Simonet y Quintero han abordado formas de mejorar la comercialización de los productos agroalimentarios y reforzar su posicionamiento en el mercado.

La Conselleria ha destacado la importancia de afrontar este reto en un contexto en el que las producciones están vinculadas al territorio, donde el sector está formado mayoritariamente por pequeñas explotaciones y está condicionado por las limitaciones agrarias y territoriales propias de la insularidad.

En este sentido, se ha puesto en valor el modelo balear de calidad diferenciada, así como el crecimiento de la producción ecológica, que ya representa en torno al 21 por ciento de la superficie agraria, que permite aportar mayor valor añadido a las producciones y mejorar su competitividad, tanto en el mercado local como en el turístico.

Asimismo, se han analizado los sistemas de comercialización, con el foco en el impulso de la venta directa y los canales cortos, así como a la posibilidad de que las explotaciones comercialicen también productos de otras fincas asociadas dentro de redes de producto local, lo que refuerza su capacidad de llegar al consumidor.

También se ha abordado el papel de las cooperativas y otras estructuras de organización del sector como herramientas clave para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, facilitar la transformación de los productos y reforzar la posición de los productores en la cadena de valor.

Otro de los ejes de trabajo ha sido la integración del sector primario con el turismo, a través de iniciativas vinculadas a la enogastronomía y a la generación de experiencias en el territorio.

Durante la reunión también se han intercambiado experiencias en ámbitos como el desarrollo de modelos de pequeñas queserías artesanales vinculadas al territorio o la promoción de productos locales en ferias, eventos y acciones conjuntas con el sector turístico.

Asimismo, se han tratado cuestiones como la gestión eficiente de los recursos hídricos --con especial atención a la reutilización de aguas depuradas para uso agrario--, la investigación agraria y pesquera aplicada o el impulso de modelos productivos más sostenibles.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Así las cosas, ambas administraciones han acordado avanzar en la simplificación administrativa y la reducción de cargas burocráticas, mejorar los sistemas de ayudas y adaptar los marcos normativos a la realidad de los territorios insulares, condicionados por factores como la fragmentación territorial, los sobrecostes de producción o la limitación de recursos.

Además, también se ha manifestado la importancia de que se tenga en cuenta la insularidad en el diseño de las políticas agrarias a nivel estatal y europeo.

Por su parte, Simonet ha destacado que no se trata solo de compartir problemas, sino de compartir soluciones que ya están funcionando y que se pueden adaptar entre territorios insulares.

"Baleares y Canarias comparten una realidad y la necesidad de defender conjuntamente sus intereses ante el Estado y la Unión Europea", ha añadido.

Quintero ha celebrado la "buena sintonía" entre ambos ejecutivos y la visión compartida que tienen sobre la necesidad de fortalecer el sector primario desde la singularidad de cada territorio.

"Nos interesa conocer el modelo de venta directa en empresas agrarias, porque aportan valor añadido a las producciones locales, refuerza el vínculo entre productor y consumidor y abre nuevas oportunidades de rentabilidad para las explotaciones", ha expresado el consejero canario, quien ha asegurado que ya han impulsado esas líneas en el sector vinícola pro que entiende que deben ampliarse a otros sectores.

VISITA A LA LONJA DE PALMA

La visita institucional del consejero de Agricultura de Canarias continuará este viernes con una visita por la mañana a la lonja de Palma para asistir a la subasta de pescado y conocer el funcionamiento del sistema de comercialización en origen, así como el peso de los canales cortos de comercialización.

Durante la visita también se abordará el modelo de cogestión pesquera de Baleares, en el que actualmente participa más del 70 por ciento de la flota profesional, mediante órganos en los que el sector, el Govern y la comunidad científica trabajan de manera conjunta en la gestión y conservación de los recursos.

Posteriormente, se desplazarán al mercado de Pere Garau, como ejemplo de canal de venta directa y proximidad.

Además, el consejero acudirá a una audiencia con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y, a continuación, la delegación visitará la Cooperativa del Camp Mallorquí, donde se abordarán aspectos como la gestión del agua de riego, la transformación de productos y el papel de las cooperativas en la vertebración del sector agrario.

La jornada finalizará con la visita a Terracor (Petra), donde se mostrara el modelo experimental de producción, distribución y comercialización de producto local.