Baleares cierra el primer semestre con un déficit de 887 millones

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PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares cerró el pasado mes de junio con un déficit de 887 millones de euros, lo que supone el 1,78% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Este dato se sitúa por encima de los 607 millones de déficit con los que la administración balear concluyó el primer semestre de 2025, equivalentes al 1,28% de su PIB.

En el conjunto del Estado, el total de las administraciones autonómicas registró a finales de junio un déficit de 17.287 millones, lo que equivale al 0,97% del PIB, frente a 15.588 millones y el 0,92% del PIB en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos el déficit aumentó un 10,9% y Euskadi es la única comunidad autónoma en superávit en sus cuentas.

Por otro lado, la Seguridad Social registró un saldo positivo de 9.162 millones de euros en los siete primeros meses del año, el equivalente al 0,5% del PIB, tras ingresar en este periodo 154.231 millones de euros, un 7,8% más, frente a un gasto de 145.069 millones (+7%), según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre enero y julio el sistema recaudó 109.913 millones de euros por cotizaciones, un 7,4% más en tasa interanual y un 53,2% más en comparación con 2019, último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia.