Baleares espera "empatar" con el año pasado en temporada alta, aunque en el total lleguen más turistas

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha expresado este viernes su deseo de que en la próxima temporada alta haya crecimiento cero en el número de turistas, especialmente en las pernoctaciones, aunque en el total del año pueda seguir creciendo el número de visitantes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes, Costa ha expresado su satisfacción por el hecho de que las previsiones apunten a que a mediados de marzo el 70 por ciento de la planta hotelera ya estará abierta, lo que confirma el objetivo de la desestacionalización que se persigue desde hace más de 30 años.

"Este Govern quiere evitar con todas sus fuerzas los fenómenos de masificación y congestión que se producen en temporada alta y creemos que vamos en la buena dirección", ha indicado.