Baleares contará con cinco meses más para ejecutar los 95 proyectos financiados con el fondo turístico extrapeninsular

La Secretaria De Estado De Turismo, Rosario Sánchez, Y El Conseller De Turismo, Cultura Y Deportes, Jaume Bauzà. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares contará con cinco meses más de plazo, hasta finalizar el próximo mes de mayo, para ejecutar los 95 proyectos financiados con los 100 millones de euros del fondo turístico extrapeninsular.

Se trata de la cuarta adenda modificativa de los tres acuerdos suscritos el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2022 que han firmado este martes la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Los 95 proyectos financiados 100 millones de euros del fondo turístico extrapeninsular, que va dirigido a obras de mejora de los destinos y a tumbar infraestructuras obsoletas, tenían de plazo hasta el cierre de este 2025.

Ahora, con la prórroga, se dispondrán de cinco meses más, hasta mayo de 2026, para llevar a cabo su ejecución y justificación. De este modo, han coincidido en señalar Bauzà y Sánchez, se ejecutarán la práctica totalidad de los proyectos.

El conseller ha estimado que se alcanzará alrededor del 95% porque hay un proyecto que se pretendía llevar a cabo en Manacor pero que finalmente no podrá llevarse a cabo por la negativa del propietario del inmueble.