Baleares convoca 106 plazas fijas para reforzar su sistema de salud: consulta aquí las categorías y los plazos

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha aprobado un concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 106 plazas para 14 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público (OEP) del año 2023, 2024 y 2025.

Del total de plazas, 87 se adjudicarán por medio del sistema de acceso de turno libre y 19 por el de promoción interna. Se reserva el 7% para personas con alguna discapacidad reconocida, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En concreto, se han convocado plazas de facultativos especialistas de áreas (FEA) de análisis clínicos (7), de anatomía patológica (1), de cirugía general y del aparato digestivo (11), de cirugía plástica y reparadora 82) y de endocrinología y nutrición (4).

También de gobernanta (2), higienista dental (2), pinche (7), podólogo (2), psicólogo clínico (10), técnico superior de sistemas y tecnologías de la información y telecomunicaciones (17), telefonista (16), terapeuta ocupacional (5) y trabajador social (16).

Ofertas de empleo público como esta, ha argumentado Salud, permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público.

La resolución por la que se aprueban la convocatoria, las bases, el tribunal calificador, la prueba, el temario y el baremo de méritos que ha de regir en el proceso de selección ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

El plazo para presentar las solicitudes para participar en el proceso de selección comenzará el 1 de febrero de 2026 y vencerá el 3 de marzo. En el web del IbSalut se puede consultar toda la información de cada categoría y materiales de apoyo para inscribirse electrónicamente.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha argumentado la decisión en la confianza "en el talento, en el esfuerzo y en dar estabilidad a los profesionales que cada día cuidan de nosotros y de las personas que más queremos".

Estas plazas, según ha escrito en su cuenta de la red social X, se suman a las 2.973 de las ofertas públicas de empleo de los años 2023, 2024 y 2025.

Se trata, por lo tanto, de "un paso firme, dentro de la estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios, para seguir fortaleciendo una sanidad pública más fuerte, más humana y más excelente".

"Cuidar la salud de la ciudadanía comienza por cuidar a los profesionales que la hacen posible. Por eso continuamos trabajando poniendo siempre la salud en primer lugar", ha zanjado.