Baleares crea una comisión para coordinar las actuaciones ante el eclipse solar total de 2026

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la creación de una comisión para gestionar las actuaciones relacionadas con el eclipse solar total que en 2026 se podrá ver desde Baleares.

Se tratará de un órgano colegiado de carácter transversal que permitirá la coordinación "anticipada y eficaz" de todas las actuaciones previstas en torno a este fenómeno astronómico.

La comisión, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes, estará adscrito a la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Baleares, ha detallado el también conseller de Economía, se encuentra entre los territorios con mayor interés estratégico para la observación del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, después de más de un siglo sin un acontecimiento similar.

Este hecho supondrá una elevada concentración de personas en puntos concretos del territorio y generará necesidades específicas en materia de seguridad, protección civil, movilidad, gestión de los espacios de observación e información a la ciudadanía.

Ante este escenario, "es imprescindible disponer de un instrumento de coordinación entre administraciones y agentes implicados", ha subrayado.

La comisión, ha proseguido Costa, tiene como finalidad principal impulsar la elaboración de un plan de acción específico para reducir y minimizar los posibles impactos derivados del eclipse solar y, al mismo tiempo, aprovecharlo como una oportunidad de proyección científica, educativa y divulgativa para el archipiélago.

LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

En cuanto a su composición, el pleno de la comisión estará presidido por la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y contará con la participación de representantes del Govern, de los cuatro consells insulares, de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de las asociaciones astronómicas.

También cabe la posibilidad de invitar a expertos y a otras instituciones cuando se considere oportuno, ha apuntado el portavoz del Ejecutivo.

Para desarrollar su labor, se crearán cuatro grupos de trabajo especializados en movilidad, prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales; salud pública; comunicación y turismo; y divulgación científica.

Entre las principales funciones del nuevo órgano se encuentran el análisis de los impactos potenciales del eclipse, con especial atención a la seguridad pública, la protección civil, la movilidad y la gestión de los espacios de observación, y el impulso para la redacción de un plan autonómico específico.

También la coordinación de medidas preventivas, el impulso de campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, el seguimiento de las actuaciones que se pongan en marcha y el asesoramiento al Govern en la definición de políticas y decisiones relacionadas con este acontecimiento.

La comisión deberá constituirse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y se reunirá, como mínimo, con carácter trimestral. Su funcionamiento no conllevará ningún incremento del gasto público, ya que no prevé dotación presupuestaria específica, ha dicho Costa.