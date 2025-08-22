Eclipse solar total 2026 en Mallorca: el mapa para observar el evento astronómico del siglo.

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares será el 12 agosto del 2026 territorio privilegiado para observar el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico único, esperado durante décadas y cuya magia y vistosidad atraerá a miles de visitantes al archipiélago.

Por su situación y orientación las zonas de costa de la Serra de Tramuntana serán la ubicación idónea para observar lo que ya se está calificando como el evento astronómico del siglo. Y es que el anterior tuvo lugar en 1905 y el próximo se espera para el año 2180. Es, ciertamente, una oportunidad única.

Un eclipse solar total se produce en el momento en que la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol y la primera proyecta su sombra sobre la superficie de nuestro planeta, convirtiendo por unos minutos la noche en el día.

DÓNDE SE VERÁ MEJOR

Desde la Fundación de Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam) explican que durante las primeras fases del eclipse, éste será visible desde todo el archipiélago, pero en el caso de Mallorca, a medida que el Sol y la Luna avancen hacia el atardecer, según la ubicación, las montañas y la orografía de la isla interrumpirán la observación del fenómeno.

Algunas montañas del interior de la isla como el Puig de Randa, Sant Salvador o Santa Magdalena podrían ser puntos de observación incompleta.

La Serra de Tramuntana será un lugar privilegiado para realizar la observación, así como también una pequeña parte de la costa suroeste de la isla, entre Cap de Regana y Cap Blanc, así como la Colònia de Sant Jordi hasta el Cap de ses Salines.

En la zona de Sant Elm, en el municipio de Andratx, el islote de la Dragonera, con su altura y proximidad a la costa, no permitirá disfrutar de todo el momento de máxima totalidad del eclipse desde la costa.

Más en detalle, el astrónomo Amado Carbonell señala que el momento total del eclipse, podrá verse en las zonas elevadas o de costa de los municipios de Pollença, Escorca, Fornalutx, Sóller, Deià, Valldemossa, Banyalbufar, Estellencs, Andratx, Calvià, Llucmajor, Ses Salines y Santanyí.

FASES DEL ECLIPSE

El eclipse de agosto de 2026 comenzará a las 19.35 horas, momento en que el satélite empezará a ocultar la superficie solar y alcanzará su punto culminante a las 20.32 horas.

A partir de las 20.45 horas la sombra lunar irá dejando entrever el 40 por ciento de la superficie del Sol, aunque en ese momento el astro ya se encontrará bajo el horizonte de poniente y habrá dejado de ser visible desde Baleares.