Baleares defiende su decreto de taxi y VTC tras el recurso de la CNMC: "Es una normativa necesaria"

Archivo - Un vehículo con licencia VTC circula por una calle de Madrid, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha defendido el decreto que regula los servicios de taxi y VTC después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos al entender que contemplan medidas "desproporcionadas" que reducen la competencia.

De este modo ha reaccionado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha dicho desconocer la letra pequeña del recurso, conocido hace unas horas, y ha afirmado que será analizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.

"Seguimos defendiendo una normativa que creemos necesaria para las Islas. Tenía como objetivo garantizar la movilidad y fijar criterios objetivos que permitan regular las licencias y las autorizaciones en un territorio limitado y protegido", ha dicho.