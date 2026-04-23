Baleares detectó más de 160 infracciones vinculadas al alquiler de embarcaciones en 2025

Archivo - El puerto de Fornells, en Menorca. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern inició 162 expedientes por infracciones vinculadas principalmente al alquiler de embarcaciones a lo largo del año pasado.

Es una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en la reunión de la Mesa Náutica que ha tenido lugar este jueves en presencial del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Durante el encuentro, administraciones y representantes del sector han coincidido en la necesidad de avanzar hacia una mejor ordenación de la actividad náutica, pese a las diferentes visiones existentes sobre la regulación, especialmente en el ámbito del chárter náutico.

En este contexto, ha informado la Conselleria en un comunicado, se ha analizado la situación actual de la normativa en materia de chárter, marcada por la aprobación del decreto que regula esta actividad y establece requisitos como la inscripción en lista sexta o la limitación de determinadas prácticas comerciales.

Este marco normativo se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, con varios recursos judiciales en tramitación, lo que pone de relieve "la complejidad y la sensibilidad" de esta regulación dentro del sector.

Asimismo, se han abordado las alegaciones presentadas al proyecto estatal de real decreto en materia de marina mercante, en el que el Govern ha planetado la necesidad de preservar las competencias autonómicas en la ordenación de la actividad náutica.

Durante el debate se han puesto sobre la mesa diferentes visiones sobre cómo compatibilizar el desarrollo del sector con la capacidad de carga del litoral, así como sobre las medidas más adecuadas para corregir prácticas irregulares y asegurar una competencia equilibrada.

En esta línea, se han presentado los resultados de la actividad sancionadora correspondiente a 2025, con 162 expedientes iniciados por infracciones vinculadas principalmente al alquiler de embarcaciones.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha defendido que esta actividad inspectora es una herramienta relevante para mejorar el cumplimiento normativo y reforzar la seguridad en el mar.

SEMANA AZUL Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA

La reunión ha abordado también la organización de la II Semana Azul de Baleares, que en la edición de 2026 prevé la participación de más de 5.600 alumnos y 29 instalaciones.

En cuanto al funcionamiento de la Mesa, se ha analizado el papel de las comisiones técnicas y la necesidad de hacerlas más operativas. En este sentido, se ha planteado simplificar su estructura y reforzar su dinamización para mejorar la participación y el seguimiento de los trabajos.