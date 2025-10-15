Baleares entrega al resto de islas europeas el dictamen sobre el turismo sostenible

La Directora General De Relaciones Institucionales Y De Relaciones Con El Parlamento Del Govern, Francisca Ramis, Junto A Los Representantes Del Resto De Regiones Insulares De Europa. - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento del Govern, Francisca Ramis, ha hecho entrega a los representantes del resto de islas europeas del dictamen 'Hacia un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia para una gestión equilibrada y adaptativa'.

El documento, que ha sido liderado e impulsado por Baleares, pretende servir como hoja de ruta para la futura estrategia turística de la Comisión Europea hacia una transformación centrada en la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar de los residentes.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, Ramis ha trasladado los retos y objetivos del texto a los representantes de Cerdeña, Córcega, Creta, Gozo, Gotland, Aland, el Egeo Meridional y las Islas Jónicas que este miércoles han participado en un seminario sobre insularidad en Bruselas.

El documento apuesta por la contención y el crecimiento en valor más que en volumen, así como por la innovación y la sostenibilidad ambiental. También propone una financiación europea específica que permita acompañar a las regiones en el proceso de transformación de sus modelos económicos y turísticos.

Asimismo, incorpora una cláusula de insularidad para garantizar políticas diferenciadas para las regiones insulares, reconociendo sus particularidades y retos comunes, así como su necesidad de recibir un trato justo dentro de las políticas comunitarias.

Durante el encuentro, que ha permitido establecer una línea de trabajo compartida, Ramis ha destacado que las islas europeas comparten retos y oportunidades únicas para avanzar hacia modelos más sostenibles.