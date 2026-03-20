Baleares esquiva la borrasca 'Therese': el tiempo para este fin de semana

Archivo - Una playa de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana en Baleares cielo nuboso y cubierto, sin descartar algunas lluvias ocasionales y débiles, y pocos cambios en las temperaturas.

La borrasca 'Therese', que está afectando a Canarias y algunos puntos de Andalucía, no llegará al archipiélago balear, según ha explicado a Europa Press el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez.

Así, para este viernes se espera cielo nuboso y, a partir de la tarde, alguna precipitación débil en Eivissa y Formentera que podrá ir acompañada de barro. El viento será del este y nordeste entre flojo y moderado.

El cielo continuará con nubes este sábado, jornada en la que tampoco se descarta que pueda llover en las Pitiusas. Igualmente, se prevén brisas costeras a partir del mediodía.

En cuanto a las temperaturas, presentaran pocos cambios, con máximas de entre 15 y 18 grados (ºC) y mínimas de entre 3 y 12 ºC de madrugada.

De cara al domingo los termómetros bajarán ligeramente, hasta mínimas de entre 2 y 10 ºC y, en el caso de la Serra de Tramuntana, se pueden registrar heladas y temperaturas de 0ºC.

El cielo se despejará durante las primeras horas del domingo, aunque a partir de la tarde se formarán nubes que podrán dejar algún chubasco aislado. Este día también se esperan bancos de niebla matinales.