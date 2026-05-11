Baleares estudia implantar detectores de frecuencia para evitar que los alumnos copien con IA en la Selectividad

Archivo - Estudiante examinándose de la PBAU. - UIB - Archivo

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares está estudiando la posibilidad de implantar sistemas de detección de frecuencias para evitar que los estudiantes copien en las pruebas de acceso a la Universidad empleando la Inteligencia Artificial.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación y Universidades tras conocerse que Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón ya han decidido, según ha publicado este lunes el diario 'El País', implantar estos sistemas para detectar los usos fraudulentos de la IA en la próxima PBAU.

El objetivo es detectar qué estudiantes emplean aparatos como pinganillos para escuchar las respuestas que alguien dicta desde el exterior de tan reducido tamaño e inapreciables a la vista que tienen que extraerse con un imán.