Baleares estudia medidas para complementar el alivio fiscal al combustible tras reunirse con los sectores económicos

Archivo - El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear estudia la posibilidad de poner en marcha medidas para complementar el decreto ley con el alivio a la gasolina y el diésel aprobado por el Gobierno después de reunirse esta semana con los sectores económicos más afectados por la escalada inflacionaria.

Lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La cuatro reuniones que ha mantenido a lo largo de esta semana con los agentes económicos y sociales y varios sectores empresariales, ha explicado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha permitido determinar que la situación es "francamente preocupante".

La Dirección General de Economía ha elaborado un análisis sobre la coyuntura económica derivada de la crisis por la guerra de Oriente Medio que demuestra que el "impacto fuerte" que hubo al principio y que se recuperó en verano ha vuelto.

"Lo hemos visto en los datos de la inflación de septiembre, del 5,1%, una cifra que no habíamos visto desde la guerra de Ucrania", ha advertido.

Tras escuchar a los sectores económicos, ha considerado, "se ha puesto de manifiesto que la situación es grave". "Algunos sectores se muestran profundamente preocupados por el impacto del precio del combustible sobre sus costes y sus cifras de ventas", ha dicho.

Costa les explicó que están valorando el decreto ley del Gobierno, pendiente de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, para ver de qué manera se puede complementar desde Baleares.

"Algunos nos expresaron que el decreto era insuficiente y que había que pensar en medidas adicionales. Y el Govern estará. ¿Cómo? Ya veremos como lo acabamos materializando, pero una de las conclusiones es que no podemos mirar hacia otro lado ni ponernos de perfil en una cuestión que está afectando a los sectores económicos y a Baleares en general", ha sentenciado.