El Govern plantea extender las ayudas al sector primario ante la "dramática" situación por la subida de los combustibles

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, preside la reunión con organizaciones del sector primario para debatir sobre los efectos del incremento de los precios de los combistibles. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sugerido a las organizaciones agrarias y de pescadores de Baleares que el paquete de ayudas por la Guerra de Irán y Oriente Medio se podría alargar en el tiempo y ampliar, ante la "dramática" situación que vive el sector por la subida de los combustibles.

Así se lo ha trasladado el Ejecutivo a los representantes de Unió de Pagesos de Mallorca, las Cooperatives Agroalimentaries de Baleares, Asaja Baleares y la Cofraria de Pescadors de Baleares, durante una reunión mantenida este jueves para abordar esta cuestión.

El director gerente de Asaja Baleares, Xisco Salvà, ha apuntado que los costes de producción están "por las nubes" y "no han bajado" en los últimos siete meses, por lo que han planteado que la situación podría convertirse en "estructural".

El representante de los agricultores ha destacado que en Baleares el efecto de la insularidad, ya supone un sobrecoste del 30% con respecto a la península y uno de los cultivos más afectados por la subida de los carburantes es el cereal, porque emplea más gasoil agrícola al ser explotaciones más grandes.

De esta manera, ha indicado que el Govern pretende diseñar un "plan de choque" con distintas medidas para afrontar la situación actual.

Desde Unió de Pagesos, su secretario general, Sebastià Ordines, ha señalado que, con el comienzo de la guerra, hay empresas agroalimentarias con unas pérdidas "importantísimas" que podrían rondar el 50%, a lo que hay que sumar unos costes "inasumibles".

"Una parte importante de los costes es el combustible y se paga un 60% más caro que hace unos meses. El Govern nos pedía reducir los márgenes pero es que ya no los hay y con una facturación de un 50% menos, no hay empresa que pueda sobrevivir", ha alegado.

El vicepresidente de la Cofraria de Pescadors, José Antonio Castelló, ha indicado que la perspectiva del sector es "paralelo" al de los payeses, dado que el principal gasto de los barcos es el petróleo, que habría registrado subidas del 100%.

A esto habría que añadir otros suministros que también han aumentado "una barbaridad". "Ha habido barcas que han estado amarradas en plena temporada de pesca, que es cuando los precios están más altos y deberían estar trabajando", ha alegado.