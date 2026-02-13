Baleares forma y asesora a casi 2.000 emprendedores, autónomos y empresas

Baleares forma y asesora a emprendedores, autónomos y empresas. - CAIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Agencia de Desarrollo Regional (ADR), ente dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ha asesorado durante 2025 a casi 2.000 emprendedores, autónomos y empresas en los diferentes programas disponibles de acompañamiento a los sectores productivos de las Islas.

En concreto, un total de 493 personas han acudido a ADRBalears para iniciar un proyecto empresarial, 151 se han interesado por ceder o coger el relevo de un negocio, y el resto han solicitado información sobre cómo exponer mejor el producto local, o sobre cómo invertir en el territorio balear, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

En relación con la formación ofrecida de diferentes temáticas como plan de negocio, sostenibilidad, inteligencia artificial, retención de talento en las organizaciones o merchandising visual para los comercios, han asistido más de 914 personas.

La Conselleria, por su parte, ha destacado los 3.502 estudiantes que han participado en los distintos programas de la agencia para fomentar el emprendimiento desde la escuela, dar a conocer el comercio de proximidad de su municipio entre los más pequeños, o las charlas motivacionales para encontrar relevo generacional en el sector de la panadería.

Asimismo, un total de 158 empresas del sector industrial han solicitado las ayudas de ADRBalears, como los cheques de consultoría que permiten elaborar planes de digitalización, de mejora de gestión, de internacionalización y de cálculo de la huella de carbono corporativa y de producto.