Baleares gana más de 65.000 afiliados en abril y supera los 600.000 cotizantes

Archivo - Trabajador en una fábrica de calzado de Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de abril 606.630 afiliados a la Seguridad Social, 65.242 más que el mes anterior (+12,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 18.277 trabajadores respecto a abril de 2026, un 3,11% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 497.150 cotizantes, de los cuales 7.997 están registrados como trabajadores del hogar y 2.482 como trabajadores agrarios.

Además, hay 105.972 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.508 en el de trabajadores del mar.