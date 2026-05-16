Baleares incorpora la primera de las seis embarcaciones adquiridas para reforzar la vigilancia marina - CAIB

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha recibido la primera de las seis nuevas embarcaciones adquiridas para reforzar las tareas de vigilancia, control y conservación de la biodiversidad marina.

Así lo ha destacado la Conselleria en una nota de prensa, en la que ha explicado que cuatro de estas embarcaciones se destinarán a los agentes de medio ambiente.

Esta adquisición, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone una inversión total de más de un millón de euros y se enmarca dentro del Plan de Conservación Marina presentado recientemente por el Govern.

Las nuevas embarcaciones tendrán un uso profesional y darán apoyo a las actuaciones de vigilancia y gestión ambiental en el litoral, en espacios marinos protegidos y en otras zonas de alto valor ecológico.

Se trata de embarcaciones modernas, con cabina y equipadas con tecnología avanzada - incluidos sistemas de observación y vigilancia con infrarrojos- que mejorarán la capacidad operativa de los agentes de medio ambiente en su trabajo diario en el mar.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que la recepción de esta primera embarcación "representa un paso importante en la modernización de los medios de vigilancia ambiental marina de Baleares".

"La protección efectiva del medio marino requiere planificación, recursos y capacidad de actuación sobre el terreno, y esta inversión nos permite dotar a los agentes de medio ambiente de herramientas más modernas, seguras y eficientes", ha subrayado.

Según Torres, esta actuación forma parte de una estrategia más amplia del Govern para reforzar la conservación marina, mejorar la vigilancia de los espacios protegidos y garantizar una gestión más eficaz de nuestros ecosistemas litorales y marinos.

En este sentido, ha señalado que las Islas cuentan con un patrimonio natural marino de primer orden y, por ello, "protegerlo es una responsabilidad compartida que exige medios adecuados y una presencia efectiva en el mar".

Igualmente, cuatro de las embarcaciones se destinarán a los puertos de Sóller y la Colònia de Sant Pere, en Mallorca; de Fornells, en Menorca, y de Sant Antoni de Portmany, en Eivissa.

Las dos embarcaciones restantes, junto con sus respectivos remolques, se destinarán al Parque Natural de S'Albufera des Grau, en Menorca, y al Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

Esta renovación de medios permite incrementar la capacidad de respuesta de los agentes de medio ambiente en tareas de vigilancia de actividades en el medio marino, apoyar la gestión de espacios protegidos, reforzar el seguimiento ambiental e impulsar actuaciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad.

También refuerza la presencia de la Administración autonómica en el mar y contribuye a una gestión más sostenible de los usos que se llevan a cabo en el litoral balear, ha destacado la Conselleria.