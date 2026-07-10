Baleares incrementa un 28,4% en cinco años su inversión en políticas sociales, según gerentes de servicios sociales

Archivo - Una persona mayor en silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha incrementado un 28,4% su inversión en políticas sociales en los últimos cinco años, pasando de 3.289 millones de euros en 2020 a 4.223 millones en 2025, según un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Son datos contenidos en el informe 'Evolución de los Presupuestos Autonómicos en España' que indican que en el caso concreto del archipiélago ha crecido un 3 puntos el porcentaje del presupuesto autonómico que se destina a políticas sociales, y un 21% el gasto por habitante.

En términos generales, las comunidades autónomas incrementaron un 18,5% su inversión en políticas sociales en estos últimos cinco años, pasando de 137.183 millones de euros (2020) a 162.582 euros (2025).

En un informe, la asociación señala que la inversión por habitante ha pasado de 2.908 euros en 2020 a 3.324 euros en 2025, un 14,3% más.