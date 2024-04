Baleares justifica su presencia en la Comisión de CCAA: "Decir bien alto que no queremos ser menos que otro territorio"

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha justificado la presencia de las Islas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía para "decir bien alto que en Baleares no se quiere ser menos que otro territorio".

"Hoy el Govern quiere asistir a esta Cámara Alta para apoyar un informe elaborado por el PP en el Senado en contra de la Ley de Amnistía", ha explicado la representante balear este lunes en declaraciones a los medios.

Al respecto, ha reivindicado que las comunidades "no pueden dejar de asistir" a esta cita.

"Nos la jugamos porque es una ley que viene totalmente amparada en una serie de cosas que van paralelamente a esta ley, como pueden ser unos principios que se pueden romper, como el de solidaridad, o unos principios que pueden estar en duda, como la manera de funcionar de las comunidades", ha avisado Estarellas.

Ante esta situación, ha asegurado que Baleares "no está por la labor de que se premien unos hechos en contra de lo que puede suponer un perjuicio para la comunidad".

"Tenemos que estar aquí en representación de Baleares y decir bien alto que no queremos ser menos que otro territorio, no queremos ser menos que otra comunidad y no queremos que nuestros ciudadanos salgan perjudicados con el precio que resulta la Ley de Amnistía", ha concluido la consellera.