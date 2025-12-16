Baleares lidera la presencia de mujeres en las juntas directivas de las federaciones deportivas

Archivo - Mariona Caldentey, en un partido con el FC Barcelona. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares cuenta con un 44% de mujeres en las juntas directivas de las federaciones deportivas autonómicas, situándose como la región líder en esta presencia en los órganos, según se desprende del barómetro de la Asociación del Deporte Español (ADESP), basado en la tercera edición del 'Estudio sobre mujeres directivas y profesionales en el Deporte Federado Español', elaborado de manera recurrente por la entidad desde 2022.

Según el mismo informe, en el caso de las comisiones delegadas, la presencia femenina alcanza el 33%, mientras que en los comités se sitúa en el 38%.

Por otra parte, hay mujeres al frente de las secretarías generales o gerencias en el 60% de las federaciones autonómicas, mientras que la mitad de los árbitros o jueces de las Islas son mujeres.

Baleares también figura entre los puestos destacados en el caso de la presencia de mujeres entre los entrenadores y técnicos, alcanzando el 44%.

En términos generales, el número de mujeres implicadas la gestión y dirección del deporte en España continúa "creciendo de manera firme".