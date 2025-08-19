Baleares limpia más de 310 kilómetros de torrentes para evitar inundaciones: "Las danas serán cada vez más intensas"

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha limpiado más de 310 kilómetros de torrentes de Baleares en los dos últimos años para hacer frente a las inundaciones provocadas por fenómenos como las danas que, según ha indicado la presidenta autonómica, Marga Prohens, serán "cada vez más habituales y más intensos".

Prohens ha anunciado estos datos durante su visita al torrente de s'Avenc, en Campos, donde actualmente se están desarrollando tareas de limpieza y conservación.

Durante los dos primeros años de legislatura, ha asegurado, ya se han limpiado más de 310 kilómetros de torrentes, 253 de ellos en Mallorca, 25 en Menorca --incluidas las intervenciones derivadas de la dana del año pasado-- y 37 en Ibiza. Solo en el primer semestre de 2025 se han ejecutado trabajos en más de 50 kilómetros.

Como refuerzo de esta línea de trabajo, según ha informado el Govern en un comunicado, este año se ha triplicado la partida destinada al mantenimiento y conservación de los torrentes, además de las autorizaciones a propietarios de fincas colindantes a torrentes para que puedan hacer la limpieza de sus tramos.

Esta partida alcanza los 17,1 millones de euros, incluyendo 1,5 millones aportados por los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS), cinco millones del factor de insularidad y 10,6 millones del subprograma de infraestructura hidráulica.

"Limpiar los torrentes no significa garantizar que no se produzcan inundaciones, ya que las lluvias torrenciales pueden concentrar en pocas horas una cantidad de agua imposible de absorber por cualquier torrente, pero lo que sí podemos asegurar es que cada metro limpiado reduce la probabilidad de que se produzcan taponamientos y desbordamientos", ha dicho Prohens.

La presidenta autonómica ha recordado que "el riesgo cero no existe" y que, de acuerdo con los expertos, "el cambio climático hará que fenómenos como las danas, las lluvias intensas y con un crecimiento muy rápido, sean cada vez más habituales y más intensos".

También ha expresado su preocupación por la elevada temperatura a la que ha estado el mar este verano en algunos puntos, lo que "solo hace que multiplicar este riesgo de dana".

"En Baleares tenemos unas cuencas de torrentes pequeñas y cortas que hacen que cuando se produce una lluvia torrencial muy fuerte la crecida sea muy rápida en el tiempo, lo que multiplica el riesgo de desbordamiento y, por lo tanto, de inundación de todos los terrenos colindantes", ha explicado.

Ante un fenómeno de este tipo Prohens ha pedido a la ciudadanía que sigan únicamente las advertencias oficiales y se fíen de las fuentes igualmente oficiales. Además, ha anunciado que en las próximas semanas se lanzará una campaña de comunicación para promover la autoprotección.

DESBROCE Y RETIRADA DE SEDIMENTOS

La Dirección General de Recursos Hídricos, ha indicado el Ejecutivo autonómico, desarrolla de forma programada actuaciones de conservación y mantenimiento en los cauces de torrentes de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Estos trabajos forman parte del servicio ordinario de gestión del dominio público hidráulico y tienen como objetivo preservar el buen estado de los cauces, evitar atascos e intentar reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

El contrato que da cobertura a este servicio en Ibiza se renovó hace escasos meses, mientras que en Mallorca y Menorca los contratos se han prorrogado hasta final de año y próximamente se licitarán los nuevos.

Las actuaciones también incluyen tanto trabajos de mantenimiento ordinario como de mejora puntual en tramos que lo requieran como el desbroce de vegetación, la poda y tala de árboles en riesgo, la retirada de sedimentos, arrastres y otros elementos acumulados en los cauces, así como la eliminación de especies vegetales invasoras.

Además, se actúa en la recuperación de márgenes deteriorados, la estabilización de taludes y la reparación de pequeños elementos estructurales.

Durante ese mes de agosto en Mallorca se están ejecutando actuaciones en diferentes tramos, como es el caso de los torrentes de s'Estret (s'Arracó, Andratx); de Vinagrella y Búger (Sa Pobla); de Es Revolts, Na Millac y Na Pedaç (Capdepera); y en el de Manacor. También se ha actuado en la acequia de la EDAR de Sant Joan, lo que suma más de 2,6 kilómetros de limpieza.

Estas intervenciones, ha señalado el Govern, se planifican de forma territorializada mediante cinco lotes de actuación que agrupan diferentes zonas de la geografía balear.

Tres de ellos son en Mallorca (zona de Tramuntana, zona central y zona de Llevant), uno en Menorca y otro en Ibiza. Esta división permite atender de forma "más eficaz" las necesidades concretas de cada zona, teniendo en cuenta tanto sus características orográficas como la densidad de tramos fluviales.

PRINCIPALES PUNTOS DE ACTUACIÓN

Solo en Mallorca se han limpiado 250 kilómetros de torrentes, 79 en 2023, más de 120 en 2024 y 51 kilómetros en lo que va de 2025. Para lo que queda de año se prevé intervenir en una longitud similar, lo que situaría el balance anual en cerca de 97 kilómetros y permitiría alcanzar una cifra acumulada de más de 298 kilómetros de torrentes tratados en la isla en solo tres años.

En Menorca, durante el mismo periodo, se han limpiado más de 25 kilómetros de torrentes. En 2023 se ejecutaron limpiezas ordinarias en 8,5 kilómetros, y en 2024 se actuó en más de seis kilómetros con intervenciones destacadas en los torrentes de Trebalúger, Sa Cova, Algendar, La Marcona o el sector de Es Banyul de Es Pontarró.

Como consecuencia directa de la dana del 15 de agosto de 2024, el Govern recuperó más de 10 kilómetros de cauces y restauró 85.000 metros cuadrados de superficie, con una inversión total de 3,3 millones de euros. Estas actuaciones se realizaron entre 2024 y 2025 en municipios como Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó y Sant Lluís.

Durante 2025 ya se ha ejecutado un kilómetro adicional y actualmente los trabajos se centran exclusivamente en el torrente de Trebalúger, en Ferreries, un cauce fluvial con varios afluentes que requiere una intervención cuidadosa por su ubicación y características.

En cuanto a las previsiones para lo que queda de 2025, se ha planificado intervenir en los torrentes de Es Pontarró (Alaior), Santa Teresa y Binimel·là (Es Mercadal), en el barranco de Na Foradada (Es Migjorn Gran), en el barranco de Sa Cova (Ferreries), y varios tramos en el término municipal de Maó, incluyendo Sa Boval, Es Pontarró, y los cauces que atraviesan las fincas Santa Emília y Na Vermella.

En Ibiza se han ejecutado 37 kilómetros de limpieza, adecuación y mejora de los torrentes, de los cuales 30,6 fueron en 2023, 6,38 en 2024 y 600 metros este año.

Durante el pasado mes de julio se trabajó en el torrente de Ca na Parra, donde se realizaron limpiezas manuales y mecánicas, además de excavaciones para garantizar el acceso a los tramos más obstruidos y la extracción de rizomas de caña en varios puntos. Esta actuación ha permitido liberar zonas especialmente sensibles próximas al aeropuerto y a la carretera EI-800, ha informado el Govern.

A lo largo de los próximos meses está previsto que se continúe con intervenciones en Sant Joan de Labritja, donde se trabajará en los torrentes de Es Port y S'Arenal Gros, y en Santa Eulària des Riu, en los torrentes de Sa Llavanera, Ses Vinyes, Ses Planes, Sa Gravada, el Es Ierns, Es Figueral, Es Serral y en el río de Santa Eulària.