Baleares manda al Congreso una ley para aumentar su participación en la gestión de los aeropuertos

Archivo - Un avión en una de las pistas del Aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB se abstiene, vaticina que el PP la tumbará en la Cámara Baja y defiende un modelo similar al pactado con el País Vasco

La norma sale adelante con un texto más descafeinado que al inicio de su tramitación, cuando se pedía la transferencia de competencias

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que otorga a Baleares un mayor poder en las decisiones relacionadas con la gestión de los aeropuertos y que ahora deberá ser debatida en el Congreso de los Diputados dado que modifica normativas estatales.

La iniciativa legislativa ha recibido los votos favorables de MÉS per Mallorca --impulsores de la ley--, el PP, Més per Menorca y los diputados no adscritos (34). El PSIB y Unidas Podemos se ha abstenido (19), mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra (5).

El texto, que propone añadir una extensa disposición adicional al real decreto ley 13/2010, defiende que la posibilidad de que las Islas "definan y gestionen" tanto las infraestructuras aeroportuarias como la política aérea es "fundamental e indispensable".

El objetivo es que los beneficios económicos "deriven en prosperidad, mejoren la calidad de vida de los residentes y preserven el medio ambiente" y que los gobiernos autonómicos puedan regular "su principal puerta de entrada y salida".

El control sobre la determinación de las rutas aéreas y la planificación del número de vuelos, según recoge la ley en su exposición de motivos, incidirá "de manera clara y directa" sobre los flujos turísticos, condicionando a su vez la operativa del principal sector económico del archipiélago.

Ahora, el papel de las comunidades autónomas se articula a través de los comités de coordinación aeroportuaria, que tienen una finalidad "más informativa que participativa", por lo que es necesaria "una mayor capacidad de participación e influencia".

Para ello, la proposición de ley plantea ampliar las funciones de este comité, que todas las decisiones que se adopten en él sean vinculantes y permitir su convocatoria siempre que así lo solicite alguno de sus integrantes, con un mínimo de dos reuniones anuales.

Las instituciones autonómicas tendrían una mayor representación en este órgano que las estatales, lo que les otorgaría una mayor capacidad de condicionar las medidas que eventualmente se aprueben.

El comité estaría compuesto por dos representantes del Govern, cuatro de los consells, tres de los ayuntamientos de Palma, Maó y Sant Josep y cinco de sindicatos, patronales y cámaras de comercio, por una parte; y por dos representantes del Gobierno, otros tantos de Aena y uno más de la Delegación del Gobierno en Baleares, por la otra.

El texto aprobado incluye varios artículos dirigidos a que la comunidad autónoma tenga un mayor conocimiento de las acciones y medidas adoptadas por Aena. Otros van dirigidos a regular el funcionamiento y la composición de las comisiones de coordinación de los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca.

Durante su tramitación parlamentaria, a raíz del pacto entre los 'populares', los ecosoberanistas y los menorquinistas, la proposición de ley fue objeto de modificaciones y sufrió la retirada de muchos de sus artículos iniciales.

La iniciativa era mucho más ambiciosa en un primer momento, dado que contemplaba la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares a la administración autonómica y la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares.

LA ALIANZA ENTRE MÉS Y EL PP

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha justificado la necesidad de elevar esta ley para diferenciar el modelo de gestión de las infraestructuras aeroportuarias de Baleares respecto de las de la Península.

"Ahora se nos aplican los mismos criterios, cuando nuestra realidad no es la misma. Es evidente que desde un punto de vista puramente racional se ve que es deseable tener un modelo diferenciado", ha subrayado.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, por su parte, ha recordado que el Parlament se ha pronunciado a favor de la cogestión aeroportuaria en una veintena de ocasiones sin que nada haya cambiado a lo largo de las últimas décadas.

Al contrario, ha apuntado, durante este periodo se ha registrado un crecimiento del número de pasajeros y de instalaciones, así como un encarecimiento de los precios de los vuelos. Tres hechos, ha subrayado, que han ido de la mano de la privatización de Aena.

"Estamos cansados de ser los últimos de la fila, porque en la estrategia expansionista, extractivista y colonia de Aena no pintamos un pimiento", ha criticado.

El ecosoberanista ha sido especialmente crítico con la abstención del PSIB, a quienes ha acusado de "anteponer los intereses de los accionistas de Aena y de Ferraz a los de los habitantes de Baleares".

La diputada 'popular' Margalida Pocoví, por su parte, ha considerado que el archipiélago "no puede permitirse no tener voz en la gestión de los aeropuertos y resignarse a ser simples espectadores de decisiones que afectan a su futuro".

Además, ha defendido, la cogestión aeroportuaria va en la línea de las medidas de contención turística impulsadas por el Govern a lo largo de esta legislatura.

"¿Tiene sentido adoptar esas medidas y no poder incidir en la gestión de los aeropuertos? No, no lo tiene mientras Aena avanza hacia un crecimiento sin límites. La cogestión no es una opción, es una necesidad", ha sentenciado.

EL PSIB DEFIENDE OTRO MODELO

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Marc Pons, ha recordado que su partido ha mantenido durante los últimos meses que el texto, tal y como estaba redactado en un inicio, tenía un "difícil encaje" en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia.

También que era "económicamente inviable", puesto que afectaría al 49% de Aena que está en manos de accionistas privados a los que habría que "expropiar o comprar" sus partipaciones.

Su tesis, ha considerado, se ha puesto de relieve por los múltiples cambios introducidos en el texto. Por contra, ha defendido la oportunidad de reclamar un modelo de cogestión aeroportuaria que sea similar al acuerdo pactado por el Gobierno con el País Vasco y que está negociando con Catalunya.

"Nuestra propuesta es un poco más ambiciosa y nos comprometemos a votarla aquí y en el Congreso. Es una propuesta realista, posibilista y ambiciosa, que representaría un paso adelante y ganar una batalla", ha sostenido.

La suya, ha vaticinado el socialista, tendría "muchas garantías" de ser aprobada en el Congreso, no como la pactada entre los 'populares' y los ecosoberanistas.

"El PP vota a favor aquí, pero en Madrid están en contra de los acuerdos con el País Vasco y Catalunya, lo que indica que pocas posibilidades tendrá allí", ha apuntado.

VOX CARGA CONTRA EL PP

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha cargado contra el PP por aliarse con MÉS per Mallorca y Més per Menorca, "los que se hacen fotos con Bildu y los etarras", para sacar adelante esta ley.

También les ha reprochado que, en su gestión de la administración autonómica, "siempre quieran tener más competencias pese a no tener la capacidad de asumirlas".

Además, en la misma línea que los socialistas, ha señalado que el texto nace "castrado", puesto que "no tiene nada que ver con el original". "Y afortunadamente", ha apostillado.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha deseado que el proyecto legislativo pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

La diputada no adscrita Idoia Ribas apenas se ha referido a la cogestión aeroportuaria y ha aprovechado su intervención para cargar contra Vox, su antiguo partido, y el PP.