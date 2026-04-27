El PP y MÉS cargan contra Aena por su "lógica expansiva" y "trato colonial" antes de aprobar la ley de cogestión

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB desliza que se abstendrá y propone replicar el acuerdo entre los gobiernos español y vasco



PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios del PP y de MÉS per Mallorca han cargado contra Aena por su "lógica expansiva" y su "trato colonial", respectivamente, antes de la previsible aprobación por parte de la Cámara autonómica de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria.

El portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha dirigido sus críticas contra la empresa y su presidente, Maurici Lucena, por "complicar la vida" de los residentes de Baleares con el objetivo de "maximizar los beneficios".

"Es una empresa público-privada dirigida por una persona que obsesivamente va en contra de los ciudadanos de Baleares, que nos condena a ser un territorio tratado de forma colonial en el que sacar los máximo beneficios para repartírselos entre los accionistas", ha dicho en la rueda de prensa previa al pleno del martes.

Para Apesteguia, Aena tiene "intereses centralistas y privados" para seguir controlando "en un régimen de monopolio" los aeropuertos de Baleares, "una infraestructura básica que articula la conectividad con el mundo" del archipiélago.

"Lucena cree que la democracia no pinta nada, que los únicos que pueden decidir lo que pasa en los aeropuertos son los accionistas privadas. Y ante esta voluntad de Lucena y del Gobierno, Baleares se rebela y dice que no, que la democracia está por encima de los intereses privados", ha subrayado.

El ecosoberanista ha mostrado su "satisfacción" por la previsible aprobación del texto legislativo, que deberá ser remitido al Congreso dado que afecta a competencias estatales, y ha considerado que será el inicio de "un camino de ambición colectiva".

El líder de MÉS ha invitado al resto de fuerzas políticas a apoyar la ley --que saldrá adelante al menos con sus votos, los de Més per Menorca y los del PP-- y dejar de lado "los intereses de Pedro Sánchez, Lucena y los accionistas de Aena".

Además, ha desvinculado esta proposición de ley "de las negociaciones que se están llevando en otros territorios", en una referencia velada al reciente acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y vasco para aumentar el nivel de participación de la comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria.

"No nos sentimos interpelados porque nuestra realidad es diferente, y tratar igual a lo que es diferente es discriminatorio", ha sostenido.

La portavoz adjunta de los 'populares', Marga Durán, ha considerado que "no puede ser" que mientras el Govern adopta medidas de contención turística Aena "siga con su lógica expansiva de ir aumentando año tras año el número de pasajeros".

"Ha llegado el momento de que Baleares tenga voz y capacidad de gestión en la gestión aeroportuaria. La ley la presentaron MÉS per Mallorca y Més per Menorca y el PP trabajó para mejorar el texto y que tenga encaje constitucional", ha subrayado la diputada.

Durán ha defendido que este texto legislativo va "en la línea" de las diferentes medidas adoptadas a lo largo de la presente legislatura por el Ejecutivo autonómico para contener la afluencia de visitantes.

EL PSIB SE DESMARCA

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, se ha desmarcado de las críticas del PP y de MÉS y, aunque no lo ha dejado del todo claro, ha deslizado que su grupo parlamentario se abstendrá.

"Ya dijimos que el texto no era viable, ni jurídica ni económicamente, así como estaba redactado. MÉS y el PP lo reconocieron hasta el extremo de que presentaron enmiendas a su propio texto, pero este sigue manteniendo la ruptura de los equilibrios entre administraciones y será imposible aprobarlo en el Congreso", ha sostenido.

La idea de su partido, ha detallado, es que se pudiera replicar el acuerdo entre los gobiernos español y vasco adaptándolo a las particularidades del archipiélago.

"Si el PP y MÉS quieren coger este camino, evidentemente nosotros no vamos a jugar a poner piedras. Pero nos preguntamos por qué no están dispuestos a aceptar el modelo vasco. Nosotros decimos que podemos coger el modelo vasco y adaptarlo a la realidad de Baleares", ha insistido.

