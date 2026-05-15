Baleares no se fía de las predicciones de Marlaska sobre el descenso de la migración: "Se ha producido lo contrario"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear se ha mostrado escéptico acerca de las predicciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre un eventual descenso de los flujos migratorios al entender que en los últimos años "se ha producido exactamente lo contrario".

De este modo ha reaccionado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Marlaska, durante su reciente visita a Palma, vaticinó que a llegada de personas migrantes en patera a Baleares se reducirá gracias al trabajo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado en los países de origen y tránsito de los flujos migratorios.

"Dice que los flujos bajan, pero la evidencia empírica es que se ha producido exactamente lo contrario. Pensamos que confía mucho, pero por desgracia en Baleares el resultado no acompaña. Le agradecería que cuando el resultado acompañe, lo evidencie y se ponga la medalla", ha replicado Costa.

El también vicepresidente primero ha asegurado que el Govern no tiene información acerca de las gestiones que Interior "haya podido hacer con el Gobierno de Argelia".

Además, ha aprovechado para reclamarle al ministro que refuerce las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el archipiélago, que "no tienen precisamente unas dotaciones sobradas, ni de recursos materiales ni humanos".

"Los resultados obtenidos hasta ahora no parece que hayan dado los resultados que el Govern, al menos, desearía", ha zanjado.